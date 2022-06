Sie sind glibberig, giftig, geruhsam und wabern hirnlos im Wasser herum. Quallen werden auch «Medusen» genannt, in Anlehnung an die Figur Medusa aus der griechischen Mythologie. Sie hatte Schlangenhaare, die sich um ihren Kopf rankten. Auf italienisch heissen sie sowieso immer so. Haben wir spätestens nach der Instagram-Story von Michelle Hunziker gelernt. Sie schreibt: Medusa. Sie zeigt: Schmollmund und Tentakelabdrücke am Hals.