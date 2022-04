Duschkopf reinigen

Weiter gehts im Badezimmer: Auch hartnäckige Kalkablagerungen am Duschkopf lassen sich mit etwas Essig entfernen. Die Flüssigkeit in eine Plastiktüte geben und diese mit einem Gummiband am Duschkopf befestigen. Über Nacht einwirken lassen.