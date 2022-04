So geht man mit Hitzewallungen in den Wechseljahren um

Viele Frauen erleben in den Wechseljahren Hitzewallungen. Was passiert beim Hitzegefühl im Körper?

Dr. Küthe Albrecht: Die Hitzewallungen gehören zu den milderen Wechseljahrsbeschwerden. Wenn eine Frau plötzlich von einer Hitzewelle überrollt wird, dann weiten sich im Körper die Blutgefässe, die Durchblutung in den äusseren Körperregionen nimmt zu. In der Folge rötet sich die Haut, auch im Gesicht, und die Hauttemperatur steigt.