Können Sie das etwas genauer erläutern?

Während der dunklen Wintermonate läuft in unserem Organismus die Produktion des Schlafhormons Melatonin auf Hochtouren. Es sorgt dafür, dass wir am Abend müde sind und schlafen können. Ein weiteres Hormon, das für die anhaltende Müdigkeit verantwortlich ist, ist das Glückshormon Serotonin. Da es lichtabhängig ist, kommt es im Winter zu kurz. Sobald die Tage länger werden, schüttet es unser Organismus wieder verstärkt aus. Der Hormonhaushalt unseres Körpers muss sich wieder regulieren. Das kann zu Müdigkeit und Antriebslosigkeit führen. Auch die wechselhaften und steigenden Temperaturen können eine Belastung für unseren Körper sein. Es kommt zur Erweiterung der Blutgefässe und zu einem niedrigeren Blutdruck, was bei Müdigkeit und Kopfschmerzen eine Rolle spielen kann.