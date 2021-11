«Zeitumstellung kann Menschen gesundheitlich schaden»

Diese Desynchronisation kann bei Menschen, die dafür vulnerabel sind, sogar bis hin zu einer saisonalen Depression führen. Da es durch die Zeitumstellung im Winter ausserdem früher dunkel wird, haben viele Menschen das Gefühl, sie verlieren eine Stunde am Tag, was sich ebenfalls negativ auf die Stimmung und Leistungsfähigkeit auswirken kann. Chronobiologen wissen seit Jahren, dass die Zeitumstellung zweimal im Jahr nicht nur den Schlafrhythmus stört, sondern zumindest vulnerable Menschen sogar gesundheitlich schaden kann. Denn nur weil der Zeitmesser umgestellt wird, stellt sich die innere Uhr nicht automatisch auch um. In sehr kurzer Zeit muss sich unsere Hormonproduktion umstellen, dadurch gerät unser Körper in eine Art Stresssituation, die wiederum zu einem erhöhten Energieverbrauch und Erschöpfung führt. Bekannt ist zum Beispiel, dass zumindest für Männer innerhalb der ersten 14 Tage nach der Zeitumstellung auf die Sommerzeit das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle in einigen Ländern steigt. Als Ursache nimmt man an, dass hier vor allem Herzpatienten betroffen sind, die zum Beispiel ihre Medikamente wie Blutverdünner nun zu früh nehmen.