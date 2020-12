Warum wir dank einer blauen Brille besser schlafen

Problem des sozialen Jetlags

Übrigens: Der Chronotyp ist zwar genetisch bedingt, verändert sich aber auch mit dem Alter. Babys sind Lerchen, Jugendliche Eulen und Senioren verwandeln sich wieder in Lerchen. Forscher fordern schon lange, dass der Chronotyp und die Erkenntnisse über die innere Uhr auch die Arbeitsumstände beeinflussen sollten. Denn wenn sich Eulen und Lerchen nicht dem sozialen Taktgeber anpassen, folgt der soziale Jetlag. Ähnlich wie bei einem Flug von Bern nach New York findet sich die innere Uhr zu Beginn in der neuen Zeitzone nicht zurecht – beim sozialen Jetlag hält dieses Befinden an. Das kann zu Herz-Kreislauf-Problemen, Magen-Darm-Störungen, Schlafstörungen und Depressionen führen.