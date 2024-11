So lange sollte dein Powernap dauern

Entspannung ist das A und O

Die wichtigste Regel in Sachen Mittagsschläfchen lautet: Gemütlichkeit. Sucht euch einen Ort – das kann die Sofa-Ecke, aber auch der heruntergefahrene Bürostuhl sein – isoliert euch von Lärm und schliesst die Augen. Keine Panik, ihr müsst nicht zwingend komplett einschlafen, auch leichtes Dösen trägt dazu bei, abschalten zu können. Je öfter ihr das «Kraftschläfchen» praktiziert, umso schneller werdet ihr in Zukunft in den optimalen Schlaf segeln und die maximale Entspannung herausholen können.