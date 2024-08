Auf Absätze verzichten

Nur in flachen Schuhen rollen die Füsse beim Gehen komplett von der Ferse bis zu den Zehenspitzen ab. Bei Absätzen über vier Zentimeter kann die Muskelpumpe in den Waden nicht mehr richtig arbeiten und die Beine schwellen an. Sind die Schuhe zu eng, ist dies ebenfalls nicht förderlich für die Blutzirkulation. Also lasst die High Heels im Schuhschrank und zieht die bequemen Latschen an! Noch besser wäre es, ab und zu barfuss zu laufen. Das regt die Durchblutung zusätzlich an.