Das ist noch nicht alles

Auch wenn wir jetzt wissen, wie wir uns richtig hinsetzen, heisst das nicht, dass wir den ganzen Tag auch so bleiben sollen. Für unsere Gesundheit soll der Kreislauf ab und an angeregt werden. Dies mit regelmässigem Positionen-Wechsel und ein bisschen Bewegung. Muntinga empfielt, die Arbeitsposition alle Stunden zu wechseln. Also mal mit dem Rücken ganz nach hinten an die Lehne zu rücken, mal an die Kante zu sitzen und mal stehend arbeiten. Für letzteres gilt die gleiche Regel, den Oberkörper wieder zu priorisieren. Physiotherapeut Muntinga rät, sich nützliche Unterbrüche im Arbeitsalltag zu organisieren. Zum Beispiel einen kleinen Ausflug zum Drucker oder zur Kaffeemaschine zu machen.