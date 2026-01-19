Sollten wir auch den Unterleib trainieren?

Gamen in der «Down There»-Edition

Alles klar. Ich bin unter 40, bin weder übergewichtig, noch habe ich geboren. Eigentlich bin ich nicht die Zielgruppe, wenn man die Sache mit dem Sex mal ausser Acht lässt. Bisher bedeutet Beckenbodentraining für mich «Kirschen aufsammeln» und «Lift fahren». Man sitzt im Schneidersitz und spannt den Beckenboden an, als würde man Pinkeln unterbrechen wollen. Man zieht den Beckenboden nach innen und oben.

Aber Workout mit Gerät? Der Elvie, so der Name des Dings, klingt nach hartem Training. Gut, hart ist da gar nichts. Man kommt höchstens ins Schwitzen, wenn das Handy keinen Akku mehr hat. Das nämlich muss mit der Elvie-App über Bluetooth verbunden werden. Der mandelförmige Teil eines türkisen Mini-Raumschiffes aus medizinischem Silikon kommt in die Vagina, der längliche Teil passt auf, dass das Ganze beim wilden Ritt nicht abgeworfen wird. Halt, stopp! Scherz. Tatsächlich liege ich ruhig auf dem Rücken und halte das Handy auf Höhe der Taille (wegen der Verbindung, versteht sich). Die Sache funktioniert auch im Stehen. Aber ich stehe so ungern.