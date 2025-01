Schlapp und energielos. So fühlen sich viele Menschen in der Schweiz, wie Zahlen der CSS-Gesundheitsstudie von 2024 belegen. Fast 70 Prozent der Befragten gaben an, unter Müdigkeit und Erschöpfung zu leiden. Eine bemerkenswerte Zahl. Ist chronische Müdigkeit die neue Volkskrankheit? Wir haben Neuroimmunologe Adrian-Minh Schumacher (38) gefragt, was es damit auf sich hat.