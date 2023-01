Rund zehn Stunden verbringen wir im Durchschnitt täglich vor Bildschirmen, aufs Jahr gerechnet also 152 volle Tage. Ob am Smartphone, PC, Laptop oder Tablet - meist nehmen wir dabei die falsche Körperhaltung ein. Das kann schnell zum sogenannten «Tech Neck» (dt. Technik-Nacken) führen. Der kommt, wie der Name verrät, von zu viel Zeit vor dem Display. Der steife Nacken kann zu Kopf-, Schulter-, Rücken- und sogar Kieferschmerzen führen. So vermeidet man den Tech Neck.