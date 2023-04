Teebeutel geben riesige Mengen Mikroplastik ab

Es versteckt sich in PET-Falschen, gewissen Kosmetika und schwimmt im Meer – Mikroplastik: Diese kleinen, unter 5 Millimeter grossen (scheinbar harmlosen) Teilchen zählen zu den grössten Übeltätern in der heutigen Zeit. Von den gefährlichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben wir bereits gehört. Seit Neuestem wissen wir ausserdem, dass wir unserem Körper sogar während des Teetrinkens Plastik einflössen … Was kommt als nächstes? Auf Wasser verzichten? Der Blick in die Zukunft sieht alles andere als rosig aus, so viel ist klar. Die Studie der kanadischen Forscher hat gezeigt, dass Teebeutel aus Kunststoff mehr Mikroplastik abgeben als PET-Flaschen! Offenbar verstärkt das heisse Wasser den Effekt zusätzlich.