Verhilft Bananenwasser zu besserem Schlaf?

Ja, uns ging es anfangs gleich: Wähhh! Aber wer sich stundenlang im Bett wälzt, greift irgendwann nach jedem Strohhalm. Oder in diesem Fall, nach einer Banane. Diese hilft nämlich nicht nur gegens Bäuchlein, sondern soll uns in verflüssigter Form wohlig in den Schlaf lullen. Genauer gesagt: Bananenwasser.