Vitamin B12 wird vom Körper nicht selbst hergestellt

Ja, so eine Ladung voller B12 kann ganz schön viel mit unserem Körper anstellen. Aber wo hat die Ärztin mir eigentlich genau in den Arm geschossen? «Man spritzt das Vitamin in der Regel in einen Muskel, damit der Körper es nach und nach aufnehmen kann. So wird es unter anderem in der Leber gespeichert und der Körper kann sich über mehrere Monate hinweg damit versorgen», erklärt Dr. med. Johannes Gutwald, Präventionsmediziner, Hautarzt und Allergologe im Arzthaus Zürich.