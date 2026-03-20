Wann ist abgestandenes Wasser ungesund?

Schadet uns abgestandenes Wasser?

Eigentlich ist Wasser in reiner Form nicht verderblich. Es enthält keine Inhaltsstoffe wie Eiweisse oder Zucker, die Nahrung für Bakterien oder Schimmel bieten könnten. Das Problem beginnt aber, wenn eine oder auch mehrere Personen das Wasser aus einem Glas oder aus einer Flasche trinken. Denn wir selbst mischen Keime samt Nährmedien über unseren Speichel unters Wasser. Wenn sich die Mischung dann auch noch über längere Zeit mehr oder weniger stark erwärmt, kann die Keimbelastung sogar so hoch werden, dass sie für Kinder, ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen schädlich werden kann. Magen-Darm-Probleme, Entzündungen oder Infektionen sind die Folge. Ein gesunder Organismus sollte aber in den allermeisten Fällen damit klarkommen.