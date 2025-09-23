Warum frühes Schlafen alles verändert

Manche von uns sind leidenschaftliche Morgenmenschen. Sie springen aus den Federn, gehen eine Runde joggen, duschen unter eiskaltem Wasser und gönnen sich dann noch ein ordentliches Frühstück, bevor sie sich an die Arbeit machen. Und dann gibt es da noch die andere Sorte Mensch. Diejenigen, die den Wecker am liebsten aus dem Fenster katapultieren würden und fünf Minuten bevor der Bus fährt durch die Hütte stürmen, um ihre Schlüssel zu suchen. Die Rede ist von Morgenmuffeln.