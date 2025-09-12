Wetterfühligkeit

In der Schweiz leiden rund 18 Prozent aller Frauen und 6 Prozent der Männer unter immer wiederkehrender Migräne – das ergibt insgesamt rund eine Million Menschen. Als Auslöser nennen viele der Betroffenen einen starken Wetterumschwung. Studien zu dem Thema gibt es viele, bewiesen ist der Zusammenhang jedoch noch immer nicht. Diejenigen, die bei Wetterwandel eine Reaktion in ihrem Körper spüren (dröhnende Kopfschmerzen, schmerzende Narben, Schlafprobleme, Gelenkschmerzen) haben ein vegetatives Nervensystem mit einer niedrigeren Reizschwelle. Bei starkem Fall der Temperaturen verändert sich vor allem der Blutdruck. Sobald eine Kältefront auf uns zukommt, versucht der Körper seine Wärme zu halten, in dem er die Blutgefässe verengt und den Blutdruck beschleunigt. Und das führt oft zu unerträglichen Kopfschmerzen und anderen Beschwerden.