Warum kann die Menstruation ausbleiben?

Krämpfe, schlechte Laune und das Bedürfnis, sich zu Hause im Bett zu verkriechen. Die Periode und ihre Beschwerden lassen uns nun wirklich nicht vor Freude an die Decke springen. Trotzdem ist es beruhigend zu wissen, dass unser Körper wie vorgesehen funktioniert. Die regelmässige Menstruation ist ein Zeichen dafür, dass wir gesund sind. Bleibt sie aus, beginnt die Suche nach dem Auslöser. Wenn eine Schwangerschaft ausgeschlossen ist und man trotzdem mindestens drei Monate lang nicht geblutet hat, spricht man von Amenorrhö.