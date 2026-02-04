Warum macht Lavendelöl schön und gesund?

Schuppen

Die Kopfhaut ist trocken und juckt? Die Folge vom Kratzen: viele kleine, weisse Schuppen im Haaransatz. Die sind dann vor allem bei dunklem Haar gut sichtbar und den Betroffenen oft unangenehm. Das Gemeine? Je öfter man die Haare wäscht, desto mehr trockenen sie aus und umso mehr Schuppen werden produziert. Lavendelöl hilft mit seiner antibakteriellen Wirkung gegen den Juckreiz. Das Öl dazu regelmässig auf der Kopfhaut einmassieren und über Nacht einwirken lassen. Erst am Morgen ausspülen. So wird die Wirkung am stärksten.