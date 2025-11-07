Warum schwören die Hollywoodstars auf Wasser?

Es wäre zu schön, wenn es wahr wäre: Hollywood-Stars beten seit Jahrzehnten gerne die gleiche Leier hinunter. Sie halten selbstverständlich keine Diät, sie trinken für ihr gutes Aussehen einfach gaaaaaaanz viel Wasser. Vor dem Schlafen, nach dem Schlafen – durchgehend. Wie viele Hektoliter da zusammen kommen müssen, ist leider nicht überliefert. Dass Wasser gut für uns ist, nun, daran zweifelt eigentlich niemand. Aber wie viel ist noch gut und wann ist es zu viel des Guten?