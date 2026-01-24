Warum Sitzen das neue Rauchen ist

Diabetes

Dauersitzen verbraucht kaum Energie und der Körper arbeitet im Sparmodus. Das ist aber nicht schonend, sondern fördert Krankheiten. Es wirkt sich negativ auf Zucker- und Fettstoffwechsel, Blutfluss und die Gefässfunktion aus. Ausserdem fördert es Entzündungen und die Muskeln bauen sich ab. Wenn wir nach dem Essen gleich wieder sitzen, gelangt der Zucker nur langsam in die Zellen, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Um ihn zu senken, schüttet der Körper mehr Insulin aus, als er müsste. Geschieht das dauernd, sprechen die Zellen immer weniger auf das Insulin an und der Blutzuckerspiegel bleibt hoch. Die Folge: Diabetes kann entstehen. Laut verschiedener Studien haben Menschen, die viel Zeit im Sitzen verbringen, ein 90 Prozent höheres Risiko an Diabetes zu erkranken als Menschen, die sich öfter bewegen.

Aber zur Abwechslung eine etwas motivierendere Nachricht: Wenn ihr stundenlanges Sitzen mit kleinen Bewegungspausen von wenigen Minuten auflockert, wirkt sich das umgehend positiv auf das Zucker-Insulin-Verhältnis aus. Das bestätigt auch der Experte für Sportwissenschaft Gerhard Huber: