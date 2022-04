Nicht nur wieviel, sondern wo

Es spielt aber für die Gesundheit eine Rolle, an welchen Stellen im Körper das Fett sitzt. Nach Ansicht der Expert*innen steigt mit dem Bauchfett, dem sogenannten viszeralen Fettdepot, das Risiko für Herzleiden. Der Grund: Das Fettgewebe im Bauch ist aktiv am Stoffwechsel beteiligt und begünstigt die Entstehung von Ablagerungen in den Blutgefässen. Folgen der Arterienverkalkung können Herzinfarkt oder Hirnschlag sein. In einem neuen Leitfaden des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) warnen Forschende, dass selbst Menschen mit einem gesunden BMI zu viel Gewicht um die Taille herum haben könnten. Die Taille eines oder einer Erwachsenen sollte weniger als die Hälfte seiner Körpergrösse betragen, um Gesundheitsrisiken zu verringern, empfiehlt das Gesundheitsamt NICE.