Was hilft, auf Alkohol zu verzichten?

Vorsicht Stolpersteine

In gewissen Situationen greift man schneller zu Alkohol. Welche das sind, ist auch wieder individuell. Am besten überlegt man sich, zu welchem Zeitpunkt man vermehrt alkoholische Getränke «braucht». Das kann bei Stress sein, aber auch bei körperlichen Beschwerden oder Sorgen. Ist man sich dieser Situationen bewusst, kann man beim Eintreffen besser darauf reagieren. Bei Stress zum Beispiel lohnt es sich, ganz bewusst ohne Alkohol zu entspannen. Das geht mit Musik, einem guten Gespräch, aber auch mit Bewegung.

