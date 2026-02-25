Was hilft gegen die Rudolf-Nase?

Die Erkältungssaison ist aktuell in vollem Gange. Wohin man auch schaut, wird geschnaubt, geräuspert und gehustet. Kann man bei diesen Symptomen eine Influenza ausschliessen, ist man zwar erst einmal glücklich, zum Spaziergang werden die Folgetage deshalb aber trotzdem nicht automatisch. Immerhin kann eine Erkältung bis zu zehn Tage andauern. Eine ganz schön lange Zeit, wenn man ununterbrochen schneuzen muss. Unangenehm ist dabei nicht nur das verstopfte Gefühl von innen, von Tag zu Tag nimmt auch der äussere Schmerz zu. Denn irgendwann wird die Haut wund. Was viele nicht wissen: Nicht nur das Putzen irritiert, auch das eiweisshaltige Sekret selbst reizt. Im schlimmsten Fall zieht sich der brennende rote Fleck von Naseneingang bis zur Oberlippe. Nur was dagegen tun? Schliesslich führt am Schneuzen kein Weg vorbei – oder doch?