Was hilft gegen einen Blähbauch?

Auf den ersten Blick scheint es von aussen meist gar nicht so schlimm – da ist halt die Bauchdecke etwas gewölbter als sonst. Betroffene wissen allerdings wie unangenehm ein Blähbauch wirklich sein kann. Obwohl noch gar nichts im Körper gelandet ist, fühlt man sich, als hätte man Zmorge, Lunch und Znacht hintereinander verdrückt. Und das nicht nur, weil man optisch mit der Kugel zu kämpfen hat, meist führt der innere Druck auch zu stechenden Schmerzen. Landet dann wirklich noch Nahrung oben drauf (man möchte schliesslicht trotzdem nicht verhungern), wird alles oft nur schlimmer. Um dem fiesen Blähbauch ein für alle Mal den Garaus zu machen, ist es wichtig, sich erstmal ausführlich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen.