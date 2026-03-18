Was hilft gegen einen Blähbauch?

Auf den ersten Blick scheint es von aussen meist gar nicht so schlimm – da ist halt die Bauchdecke etwas gewölbter als sonst. Betroffene wissen allerdings wie unangenehm ein Blähbauch wirklich sein kann. Obwohl noch gar nichts im Körper gelandet ist, fühlt man sich, als hätte man Zmorge, Lunch und Znacht hintereinander verdrückt. Und das nicht nur, weil man optisch mit der Kugel zu kämpfen hat, meist führt der innere Druck auch zu stechenden Schmerzen. Landet dann wirklich noch Nahrung oben drauf (man möchte schliesslicht trotzdem nicht verhungern), wird alles oft nur schlimmer. Um dem fiesen Blähbauch ein für alle Mal den Garaus zu machen, ist es wichtig, sich erstmal ausführlich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen.
Unverträglichkeiten und Krankheiten ausschliessen
Schritt eins im Kampf gegen die chronische Wölbung ist der Besuch beim Arzt. Oft steckt nämlich eine Lebensmittel-Unverträglichkeit wie eine Laktose- oder Glutenintoleranz dahinter. Auch falsch eingestellte Medikamente oder ernsthafte Darmerkrankungen können allerdings einen gewölbten Magen-Darm-Trakt verursachen. Umso wichtiger ist es also, sich professionellen Rat einzuholen. Ist die Ursache einmal gefunden, lässt sich das Leiden dann meist mit einem angepassten Ernährungsplan oder den richtigen Arzneimitteln aus der Welt schaffen.
FODMAPs vermeiden
Schritt zwei: Auf Lebensmittel verzichten, die der Dünndarm nur schwer absorbieren kann. In gross angelegten Studien fand man heraus, dass gärende Mehrfach-, Zweifach-, Einfachzucker und mehrwertige Alkohole (kurz FODMAP) schwerwiegende Folgen auf Magen und Darm haben können. Zu diesen Gruppen gehören vor allem Fructose, Laktose, Sorbitol und Oligosaccharide. Die setzen sich im Dünndarm fest, saugen Gase und Flüssigkeit ein und bilden so einen Blähbauch. Welche Lebensmittel (leider) dazu gehören?
- Zucker
- Äpfel
- Fruchtsäfte
- Alkohol
- Spargel
- Knoblauch
- Zwiebel
- Gluten
- Bohnen
- Wassermelone
- Milchprodukte
- Blumenkohl
- Broccoli
Zu gut verdaulicher Kost greifen
Puh, bleibt da überhaupt noch etwas übrig? Zugegeben, die Liste der FODMAPs ist lang. Und voll von Dingen, auf die man ungern verzichten möchte. Aber: Eine FODMAP-arme Ernährung lohnt sich im Kampf gegen die unerwünschte Luft im Inneren bei fast allen Betroffenen. Ausserdem hat uns die Natur zum Glück genügend Lebensmittel geschenkt, die sich positiv auf unseren Darm ausüben. Welche das vor allem wären?
- Feta
- Mandelmilch
- Bananen
- Blaubeeren
- Grapefruits
- Kiwis
- Zitronen
- Erdbeeren
- Bambussprossen
- Sojasprossen
- Karotten
- Ingwer
- Oliven
- Kartoffeln
- Fisch
- Poulet
- Eier
- Nüsse
- Haferflocken
- Reis
- Quinoa
Auf den eigenen Körper hören
Und last but not least: Immer dem eigenen Wohlbefinden vertrauen. Nur, weil manche etwa auf Hülsenfrüchte schwören, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass man sie selber auch super verträgt. Schreibt lieber auf, was eurem Körper guttut, und was bei euch besonders oft zum Blähbauch führt. Irgendwann habt ihr dann eine ausführliche, persönliche Liste mit verträglichen Speisen und solchen Gerichten, von denen ihr in Zukunft lieber die Finger lassen solltet.
Ist dann versehentlich doch mal etwas dabei gewesen, das euch wieder aufbläht – hier ein friendly Reminder: