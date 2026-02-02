Was ist Periorale Dermatitis?

Wie wird man die Stewardessen-Krankheit wieder los?

Zunächst durch Nulltherapie, also durch das Weglassen sämtlicher Pflegeprodukte. Bitte nicht wundern, wenn es in den ersten Tagen scheinbar noch schlimmer wird: Es kann zu einer Entzugsdermatitis kommen, insbesondere wenn vorher Kortison geschmiert wurde. Dann tritt aber bald Besserung ein. Ansonsten kann auch die Hautärztin oder der Hautarzt mit speziellen antibiotikahaltigen Cremes weiterhelfen. In schweren Fällen kann es sinnvoll sein, ein Antibiotikum einzunehmen.