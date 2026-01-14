Was kann Honig alles?

Nachdem die kleinen, fleissigen Brummer im Sommer ihre Arbeit getan haben, ziehen sie sich im Winter in ihre Waben zurück, um sich gegenseitig zu wärmen. Ein Teil des produzierten Honigs dient den Bienen in den kalten Monaten als Nahrung – den anderen Teil nutzen wir (gierigen) Menschen für unsere eigenen Zwecke. Eigentlich ganz schön fies! Deshalb ist es wichtig, regionalen Bio-Honig zu verwenden. Das ist nicht nur besser für die Bienen, sondern wegen der herausragenden Qualität auch für uns. Im Winter führt kein Weg am flüssigen Gold vorbei: