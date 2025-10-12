In Sachen Bildschirmnutzung müssen wir uns alle an der eigenen Nase nehmen. Die Versuchung ist nicht nur vor dem Schlafengehen gross, im Instagram-Kosmos zu versumpfen. Schätzungen zufolge verbringt der oder die durchschnittliche Erwachsene täglich etwa drei Stunden am Smartphone. Zwischen sozialen Medien, Apps für so ziemlich alles und Newsfeeds bietet es genug, um uns zu unterhalten und an sich zu binden. Kein Wunder, dass es ständig neben uns oder griffbereit in unserer Tasche liegt.