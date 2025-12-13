Was unbedingt auf den Frühstückstisch gehört

Die Uhrzeit hat einen Einfluss

Zum Glück bekommen wir jetzt eine Anleitung, zumindest wenn es ums Essen geht. Forschende haben nämlich untersucht, wann man am besten welche Lebensmittel verzehrt. Dazu haben sie 815 Erwachsene mit einem durchschnittlichen Alter von 66 Jahren beobachtet. Die Teilnehmenden mussten an jeweils drei Tagen ein Ernährungsprotokoll ausfüllen und zweimal eine Blutprobe abgeben. Sie fanden heraus, dass verschiedene Lebensmittel wie Gemüse, Früchte, Vollkornprodukte und Fleisch je nach Uhrzeit das Risiko für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren können.