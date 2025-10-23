Wenns stinkt, ist was faul

Wir alle würden am liebsten nach Rosenblättern oder Puderschwaden duften, keine unkontrollierten Geräusche von uns geben und generell gern flawless und möglichst unauffällig durch den Alltag floaten. Oft kommt uns da aber etwas dazwischen – das Leben nämlich. Und das haucht uns nunmal ab und an unangenehmen Mundgeruch in den Rachen oder macht aus unseren zarten Füssen zwei gut durchgereifte Käselaibe. Aber nicht, um uns unsicher und einsam durch den Tag schleichen zu lassen – wie wir ihm dann am liebsten vorwerfen möchten – sondern um uns auf ein oder mehrere lauernde Probleme aufmerksam zu machen.