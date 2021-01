Weshalb wir Fieber nicht unterdrücken sollten

Dabei tut es alles, damit wir wieder ganz schnell auf die Beine kommen. Die erhöhte Temperatur hilft uns nämlich, dass viele Vorgänge im Körper schneller als sonst ablaufen. Zudem werden Krankheitserreger bekämpft und ihre Vermehrung gehemmt. Der Grund? Die bösen Eindringlinge fühlen sich bei unserer regulären Körpertemperatur von 36 bis 37 Grad am wohlsten. Steigt die an, wird es ihnen schnell mal zu heiss. Da Fieber also dabei hilft, Krankheitserreger zu beseitigen, solltet ihr die Tage in jedem Fall durchstehen. Es sei denn, eure Körpertemperatur steigt auf 40 bis 42 Grad. Dann sollte das Fieber unbedingt gesenkt werden.