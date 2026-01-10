Wie viel Mikroplastik landet pro Woche im Körper?

Auswegslos ins Plastikverderben?

Entziehen kann man sich dem Ganzen nicht. Mikroplastik findet sich mittlerweile nicht nur in tierischen Produkten wie Honig, Meeresfrüchten und Fisch, sondern auch in unserem Trinkwasser und sogar der Luft. Winzige Synthetikfasern sind so leicht, dass wir sie einfach einatmen können. Auch grössere Plastikmengen, etwa Wasserflaschen, zersetzen sich mit der Zeit und werden ins Wasser abgegeben, selbst wenn sie selbst noch gar nicht auf dem Müll gelandet sind. Der einzige Weg zur Besserung? Wann immer möglich auf Plastik verzichten. Dafür braucht es vor allem ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung. Das fordert auch der WWF. Bis es soweit ist, trägt jeder Einzelne von uns eine Verantwortung und kann mit seinem Handeln einen Unterschied machen.