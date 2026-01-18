Wisst ihr alles über euren Körper?

1. Ungleich grosse Brüste sind normal

Ihr dachtet immer, dass eure Brüste nicht 100% symmetrisch sind, sei ein ungewöhnlicher Makel und irgendwie peinlich? Hmm … Dürfen wir euch an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass fast nichts an unserem Körper vollkommen symmetrisch ist? Habt ihr schon mal ein Selfie gemacht und in der Mitte gespiegelt? Sah komisch aus, oder? Eben. Weil nämlich beide Gesichtshälften minimal unterschiedlich sind. Die Augenlider, die Mundwinkel, die Ohren, … Und so setzt sich das am ganzen Körper fort und macht auch vor unseren Brüsten keinen Halt. Rund 62% der Frauen haben ein etwas asymmetrisches Dekolleté – in den meisten Fällen ist übrigens die linke Seite die grössere.