5 Sternzeichen, die besonders häufig lügen

Wie heisst es so schön? Lügen haben kurze Beine. Das bedeutet: Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Doch das kümmert manche Menschen nicht, denn sie schwindeln immer wieder.

Auf kleine Notlügen greifen wir alle hin und wieder zurück. Man sagt beispielsweise man habe noch einen Termin, wenn man keine Lust auf ein spontanes Treffen mit jemanden hat. Doch es gibt auch Menschen, bei denen es schwerfällt, zu unterscheiden, was denn nun der Wahrheit entspricht und was eine Lüge ist.

Ob jemand eher mal nicht ganz die Wahrheit sagt, könnte mit seinem Sternzeichen zusammenhängen. Denn unter diesen gibt es angeblich einige notorische Lügner.