Hand aufs Herz: Wann habt ihr zuletzt ein Buch in die Hand genommen und mit so richtig viel Herzblut verschlungen? Auch wir müssen uns selbst an der Nase nehmen. Statt unsere Zeit mit einer spannenden Lektüre zu verbringen, greifen wir automatisch zum Smartphone … und ehe wir uns versehen, ist auch schon wieder Schlafenszeit. Lesen? Das können wir auch ein anderes Mal. Schade, denn ein Buch sorgt nicht nur für einen besseren Wortschatz, sondern hat auch viele gesundheitliche Vorteile. Welche das sind, verraten wir euch hier: