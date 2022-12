So wird Dating im Jahr 2023 aussehen

Last but not least: Die Pandemie hat nicht nur die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, reisen und mit unseren Mitmenschen umgehen, verändert, sondern auch unser Liebesleben: Viele Beziehungen sind daran zerbrochen. Will heissen, dass diese Singles auf der Suche nach etwas Neuem sind. Denn mehr als ein Drittel der Bumbler-User*innen hat in den vergangenen zwei Jahren eine Beziehung oder eine Ehe beendet. Davon nutzen mehr als ein Drittel zum ersten Mal überhaupt eine Dating-App. Sprich: Die Chance, jemand Passendes zu finden, ist grösser denn je. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Swipe ins Liebesglück – damit beim Weihnachtsessen der Platz neben euch endlich besetzt ist