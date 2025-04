Darum tut uns Lästern bei der Arbeit gut

Shannon Taylor, Professorin für Management an der University of Central Florida, USA sagt, Klatsch und Tratsch könne «unsere Gefühle bestätigen» und uns helfen, herauszufinden, wie andere Menschen zu den Dingen stehen. Es hilft uns zu vergewissern, ob wir «die Welt auf dieselbe Weise wahrnehmen, wie andere Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen. Es geht um das Sammeln von Informationen.» Was ist angemessen, was nicht, und so weiter.