Das sind die heimlichen Talente der Sternzeichen

Steinbock

Wer zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar seinen Geburtstag feiert, ist ausdauernd, ehrgeizig und zielstrebig. Im Job meistern Steinböcke jede noch so grosse Herausforderungen. Was sich dieses Sternzeichen vornimmt, erreicht es auch. Sein disziplinierter Charakter macht den Steinbock zum perfekten Spitzensportler. Und auch in anderen Hobbys geht er, als Ausgleich zum Arbeitsalltag, auf.