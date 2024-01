Fehlende Wertschätzung

Vor allem auf Social Media erzählen immer mehr Menschen ihren Follower*innen, was sie dazu bewegt hat, nur noch das Mindeste zu tun. Was auffällt: In der Regel waren die Quitters zu Beginn ihres Jobs top motiviert. Es ist die fehlende Wertschätzung der Arbeitgeber*innen, die im Laufe der Zeit an der Motivation kratzt. Fehlendes Feedback, ein geringerer Lohn als gleichgestellte Kollegen*innen, unbezahlte Überstunden, utopische Erwartungen – die Liste an demotivierenden Dingen im Arbeitsalltag ist gross. Frust entsteht. Merkt man dann noch, dass es sowieso keinen Unterschied macht, ob man sich auf gut Deutsch den Allerwertesten aufreisst oder eben nur das Nötigste tut, gibt es kaum mehr einen Weg zurück aus dem Quiet Quitting.