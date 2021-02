In diesen Tagen sind wir in der Zeit des Aktivwerdens, des Gasgebens: Der Mond ist im Zunehmen und verbreitet Aufbruchstimmung. «In dieser Phase soll man seinen Weg voller Mut und Vertrauen verfolgen», sagt Susana Garcia Ferreira. «Überleg dir immer wieder: Was kann ich jetzt tun, damit ich meinen Zielen einen Schritt näherkomme.»

Doch in der momentanen Situation ist dies gar nicht so einfach! Statt Aufbruchstimmung spüren viele vor allem Frust. Die Corona-Massnahmen nerven und man wünscht sich nichts sehnlicher, als mal wieder richtig zu tanzen oder mit Freunden einen lustigen Abend in einer Bar zu verbringen. Susana Garcia Ferreira kennt diese Gefühle. Jetzt noch viel mehr als sonst holt sie sich deshalb die Kraft für den Alltag in der Natur: «Mir hilft es, wenn ich Zeit draussen verbringe und einfach beobachte. Mich irgendwo hinsetze und achtsam sowie neugierig schaue. Wo siehst du überall Zeichen des nahenden Frühlings? Welche wunderbaren Schätze der Natur könntest du mit nach Hause nehmen und somit auch diese wohltuende Energie?»