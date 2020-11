Im Zeichen des Skorpions

Am Sonntag, den 15. November 2020 ist es wieder so weit. «Dann treffen sich Sonne und Mond im 24. Grad zum Skorpion», erklärt Astrologe Norbert Giesow auf seiner Homepage. «Der Neumond im Skorpion führt uns tief in unsere unbewussten Bereiche hinein. Wir sollten uns von all den Vorstellungen, Prägungen und Kontakten trennen, die uns im Alten halten und die nicht mehr dem entsprechen, was wir erkannt haben.» Bevor wir also alles umkrempeln, sollten wir uns über unsere momentane Gefühlslage klar werden. Nervt die Arbeit nur noch? Spricht die eine Freundin immer nur über sich? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?