Praktisch alle sind sie da. Auf diesen Instagram-Accounts, die mir in letzter Zeit immer in den Discover-Feed gespült werden, sind Margot Robbie, Dua Lipa, Emilia Clarke, Meghan Markle – und so weiter. Sie alle haben angeblich etwas an ihrem Gesicht machen lassen. Und Instagram will die Fotobeweise liefern. Vorher. Und nachher.