Krebs (22.6.–22.7.): Aufmerksames Beobachten kleiner Zeichen

Krebse sind für ihre Sensibilität bekannt und werden dafür geschätzt. Genau diese Eigenschaft sorgt auch dafür, dass sie abergläubisch sind und genau auf kleine sowie grosse Zeichen des Universums achten. Wer zwischen dem 22. Juni und 23. Juli geboren wurde, war oft schon als Kind davon fasziniert, was Glück oder Pech bringen soll. Durch ihre aufmerksame Art finden Krebse häufiger als andere auf dem Gehweg einen Rappen oder sehen nachts eine Sternschnuppe am Himmel. Dadurch gleicht sich aus, dass sie auch einige schlechte Zeichen schneller bemerken, was dieses Sternzeichen leicht verunsichern kann.