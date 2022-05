Wie eure Träume mit Manifestation wahr werden

Warum kann Manifestation funktionieren?

Immer mehr Menschen wenden Manifestation an und erzielen dabei angeblich unglaubliche Ergebnisse. «Auch die Wissenschaft kommt diesem Vorgang immer mehr auf die Spur», sagt die Expertin. In unserem Gehirn gibt es eine Struktur: das retikuläre Aktivierungssystem. Dieses funktioniert wie ein Filter für unser Gehirn, der darauf basiert, worauf wir uns ständig konzentrieren. Das System filtere unsere Wahrnehmung und versuche, die äussere Welt mit unseren Überzeugungen in Einklang zu bringen. Fokussiere man sich also auf das Positive, so zeige das Aktivierungssystem dies auch in der Realität. Das Gleiche gilt dementsprechend auch umgekehrt.