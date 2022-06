Fische

Wer zwischen dem 20. Februar und dem 20. März seinen Geburtstag feiert, der bekam die Romantik quasi mit in die Wiege gelegt. Fische sind wahre Romantiker und überraschen ihre Angebetete oder ihren Angebeteten gerne mal mit Aufmerksamkeiten und kitschigen Überraschungen. Gleichzeitig erwarten sie von der anderen Person dasselbe. Fische sind zudem fantasievoll und lassen sich gerne mal etwas Aussergewöhnliches einfallen, wie beispielsweise ein selbst geschriebenes Liebesgedicht. Sie glauben an die wahre Liebe, sprechen offen über ihre Gefühle und leben auch als Single in einer romantischen Traumversion des Alltagslebens.