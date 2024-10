Diese Auswirkungen hat die Arbeit auf unsere psychische Gesundheit

Definieren sich manche Menschen zu stark über ihre Arbeit?

Ja, das kann passieren, weil die Arbeit in unserer Kultur eine sehr hohe Bedeutung hat. Im internationalen Vergleich sind die Arbeitszeiten in der Schweiz lang. Das heisst, den Menschen bleibt weniger Zeit für ausgleichende Tätigkeiten. Wenn 80 Prozent der Energie ins Arbeitsleben geht und nur 20 Prozent in die Freizeit, dann ist man verletzlicher und anfälliger für psychische Erkrankungen.