Diese Fragemethode stärkt die Freundschaft

Fragen über Fragen, aber anders:

Und zwar so, dass die*der Fragende eine Antwort über sich selbst erhält. Klingt egoistisch, ist es im gegenseitigen Wechsel aber keineswegs. Manche Dinge werden zum ersten Mal ausgesprochen. Positiv und negativ. Eine Wahrnehmung über das Selbst, aus Sicht der anderen.



Nach diesem Konzept funktioniert das erste Level des Kartenspiels «We’re Not Really Strangers». Insgesamt besteht das Set aus 150 Karten, verteilt auf drei Levels. Level 1, Wahrnehmung. Level 2, Verbindung. Level 3, Reflexion. Je weiter fortgeschritten das Level, desto tiefgründiger die Fragen. Aber bleiben wir mal bei Level 1.

Hier ein Vorgeschmack auf mögliche Fragen:



Was ist das Erste, das dir an mir aufgefallen ist?



Erinnere ich dich an jemanden?



Was sagt mein Instagram-Profil über mich aus?



Wirke ich für dich mehr wie eine kreative Person, oder eine analytische? Erkläre.



Was an mir interessiert dich?



Was war dein erster Eindruck von mir?



Denkst du, ich schüchtere andere ein? Wieso oder wieso nicht?



Wer ist deiner Meinung nach mein Celebrity-Crush?



Denkst du, ich war als Kind beliebt? Erkläre.



Go-To-Karaoke-Song: Welcher ist meiner?



Was sagt mein Handy-Bildschirmhintergrund über mich aus?



Welches Kompliment denkst du, höre ich am meisten?