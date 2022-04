Diese Sternzeichen verlieben sich im Frühling

Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Der sonst so unabhängige Wassermann hat sein Singleleben lange genug in vollen Zügen genossen. In der neuen Jahreszeit trifft das Luftzeichen auf einen ganz besonderen Menschen, der sein Herz im Handumdrehen stiehlt. Statt unverbindlichen Flirts stehen bei Wassermanngeborenen nun viel Romantik und Zweisamkeit auf dem Programm.