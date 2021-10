Die Fernsehstationen sollten sich an «politische Qualität, moralischen Charakter und künstlerische Standards als Auswahlkriterien» halten. Auf keinen Fall dürften Personen gezeigt werden, «deren politische Ansichten inkorrekt sind». Es solle ein «patriotisches, tugendhaftes und künstlerisches Ethos» in der Unterhaltungsindustrie geschaffen werden. Man fragt sich schliesslich, wie «real» und sympathisch kann jemand sein kann, der so viele Kästchen anzukreuzen hat und jederzeit darauf achten muss, was man sagt und was man tut?